Qu’est-ce que le Design systémique ?

L’approche analytique consiste à analyser les faits et les comportements individuels des acteurs du système, pour identifier les causes qui ont engendré un problème donné. Cette méthode est efficace dans un contexte prévisible, où les interactions sont simples.



Toutefois, la méthode analytique ne s’adapte pas à un contexte imprévisible, parce que ce n’est pas toujours certain de rencontrer les mêmes situations et les mêmes dysfonctionnements. Donc, on ne peut pas toujours se référer aux expériences vécues pour résoudre les potentiels problèmes. A cet effet, l’approche systémique se manifeste comme une bonne alternative pour gérer les changements imprévisibles, tout en exploitant les capacités d’adaptation du système et sa résistance aux changements.



Par ailleurs, la pensée linéaire (ou cartésienne) consiste à décomposer le problème en plusieurs sous-problèmes et à les traiter d’une façon distincte. Toutefois, cette méthode rencontre des limites face à la complexité accrue des systèmes.



Face à ce constat, le design systémique allie la pensée systémique à la pensée conceptuelle, dans le but de réduire la complexité du système et le rendre plus innovant.